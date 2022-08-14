النائب حسن مراد في مهرجان الخيول: بغير قوتنا تضيع حقوقنا

اعتبر النائب حسن مراد خلال المهرجان الخامس لسباق الخيول العربية في الخيارة البقاعية، أن “رجال البقاع فرسان لأنهم حولوا اليباس لحدائق والصخر لبنيان والفقر لغنى، وهم يدافعون عن أرضهم ويتمسكون بعروبتهم وهويتهم ووحدة وطنهم، ونحن نؤمن بقدرة أهل البقاع على تحقيق التنمية والتزود من بحر العلوم لمواكبة مسيرة التطور العالمي”.

وقال: “بغير قوتنا تضيع حقوقنا، فنحن أصحاب حق وأقوياء بالحق. ولبنان في حاجة إلى فرسان تدافع عن حقوقه في البحر والأرض والجو، وأبطال الجيش والشعب والمقاومة هم الفرسان الذين يحمون البلد كما حرروه”.

وختم: “رأسنا مرفوع بالإنجازات التي قامت بها إرادة الخير والبناء نحو الصروح العلمية. هذا السباق نموذج للتسابق على فعل الخير والخدمات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام