اردوغان “عازم على الفوز” في انتخابات 2023

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن “حزب العدالة والتنمية حقق المرتبة الأولى 15 مرة بالانتخابات منذ تأسيسه”، مؤكدا “العزم على تحقيق النصر بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2023”.

وذكر بيان صادر عن حزب العدالة والتنمية السبت، أن الرئيس أردوغان بعث رسالة تهنئة إلى الأعضاء المؤسسين للحزب بمناسبة الذكرى السنوية الـ21 لتأسيسه.

وأشاد أردوغان “بإنجازات حكومات حزب العدالة والتنمية خلال السنوات الماضية، والتطورات التي حققتها في البنية التحتية بدءا من التعليم إلى الصحة، ومن الأمن إلى العدالة، ومن النقل إلى الطاقة، ومن الصناعة إلى الرياضة”، على حد تعبيره.

المصدر: روسيا اليوم