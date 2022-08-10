الفلسطينيون يتصدون لتصعيد صهيوني متواصل في الضفة والقدس

واصل جيش العدو الصهيوني اعتداءاته في الضفة الغربية والقدس المحتلّتين.

واقتحمت قوات الاحتلال ترافقها آليات وجرافات منطقة رأس خميس في مخيم شعفاط شمال القدس.

وعند حاجز قلنديا اطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب جنود العدو ما دفعهم الى الهروب.

وفي غزة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 47 شهيدًا وأكثر من 360 جريح منهم حالات خطرة، حيث استشهد مواطن متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة أن المواطن إبراهيم شحدة أبو صلاح ارتقى متأثراً بجروحه التي أصيب بها خلال قصف طائرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين السبت الماضي في بلدة بيت حانون، شمال القطاع.

المصدر: موقع المنار