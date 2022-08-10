قوات الاحتلال تنصب حاجزاً عسكرياً على “مثلث خرسا” جنوب مدينة دورا في الخليل (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2022 - 00:08

قوات الاحتلال تنصب حاجزاً عسكرياً على “مثلث خرسا” جنوب مدينة دورا في الخليل (قناة الاقصى)

منذ 53 mins 9 August، 2022
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