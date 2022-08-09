سانا: سقوط قذيفتين أطلقتهما طائرة مسيرة لقوات الاحتلال التركي على حيي المحمقية و الحزام الغربي في مدينة القامشلي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2022 - 16:16

سانا: سقوط قذيفتين أطلقتهما طائرة مسيرة لقوات الاحتلال التركي على حيي المحمقية و الحزام الغربي في مدينة القامشلي

منذ 2 ساعة 9 August، 2022
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