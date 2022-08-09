سانا: سقوط قذيفتين أطلقتهما طائرة مسيرة لقوات الاحتلال التركي على حيي المحمقية و الحزام الغربي في مدينة القامشلي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2022 - 16:16
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العراق: ملايين المسلمين يحيون ذكرى العاشر من محرم في مدينة كربلاء المقدسة
إحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين (ع) بمسيرات حاشدة في مختلف المناطق اللبنانية
الأمين العام لحزب الله في مراسم العاشر من محرم: نحن شعب مصرّ على الصمود مصرّ على السيادة الحقيقية وليس السيادة الوهمية
السيد نصر الله: نحن شعب وتيار نصرّ على أن نكون سادة قرارنا كما نحن فعلا ولسنا أزلاما في هذه السفارة او تلك السفارة
السيد نصر الله: سنبقى نتطلع الى مستقبل واعد للبنان وشعب لبنان كل شعب لبنان بمسلميه ومسيحييه
السيد نصر الله: اليد التي ستمتد الى اي ثروة من هذه الثروات ستقطع تماما كاليد التي امتدت الى ارضنا والى دمائنا الى شعبنا
السيد نصر الله: ندعو الى أقصى تعاون سياسي وشعبي ورسمي لتجاوز الصعوبات والأزمات الحالية وقادرون على ذلك بإذن الله
السيد نصر الله: ندعو جديا لتشكيل حكومة حقيقية كاملة الصلاحيات وخصوصا أن هناك من يبشرنا ومن يتهدد لبنان بفراغ رئاسي
السيد نصر الله: في مسألة النفط والحدود البحرية نحن على موقفنا وننتظر الأجوبة على مطالب الدولة وسنبني على الشيء مقتضاه
السيد نصر الله: يجب أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات ونحن في هذه المعركة وفي هذا الاستحقاق جادون الى أبعد درجات الجدية
السيد نصر الله: أقول للأميركيين الذي يقدمون أنفسهم وسطاء وللإسرائيليين لبنان وشعب لبنان لا يمكن أن يتسامح بنهب ثرواته
السيد نصر الله: نحن وصلنا الى آخر الخط وسنذهب الى آخر الطريق فلا يجربنا أحد ولا يهددنا أحد ولا يراهن على أن يخيفنا أحد
السيد نصر الله: لا تخطئوا مع لبنان ولا مع شعب لبنان ولا مع المقاومة لا في موضوع النفط ولا الغاز ولا الحدود البحرية
السيد نصر الله: نقول لهذا العدو إن أي اعتداء على أي إنسان في لبنان لن يبقى من دون عقاب ولن يبقى من دون ردّ
السيد نصر الله: نحن قوم نرفض أن نعيش أذلاء نرفض ان نجوع وأن تنهب خيرات بلدنا وان تفرض الخيارات من القوى الكبرى علينا
السيد نصر الله: معيار الإنسانية ومعيار الإسلام ومعيار الشرف ومعيار العروبة هو الموقف من فلسطين وما يجري فيها وعليها
السيد نصر الله: نتوجه الى من يدّعون الانتساب الى الإسلام او العروبة ونسألهم أين هم من دماء الأطفال والنساء في غزة والضفة
السيد نصر الله: نجدد وقفتنا الى جانب الشعب المجاهد والمقاوم في اليمن وندعو لوقف الحرب ورفع الحصار وإنهاء العدوان الغاشم
السيد نصر الله: نستحضر مظلومية شعب البحرين الأبي والصابر والمظلوم أمام طغمة حاكمة فاسدة خائنة تسلبه أبسط حقوقه الطبيعية
السيد نصر الله: في العراق نرجو ان يتمكن كل الأعزاء من العمل بحكمة ومسؤولية وصدق لتجاوز هذه المرحلة الصعبة لينقذوا العراق
السيد نصر الله: يجب أن يرتفع الصوت في الأمة وفي العالم الإسلامي لرفع الحصار عن سوريا لرفع العقوبات ولإسقاط قانون قيصر
السيد نصر الله: إيران الإسلام بقيادة الإمام الخامنئي ستبقى في عيوننا قوة الإسلام الكبرى وقلب محور المقاومة
السيد نصر الله: نعبّر عن مواساتنا للقائد الكبير في نيجيريا المظلوم والمجاهد الشيخ الزكزكي ولعائلته وكل عوائل الشهداء
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: سنبقى أبد الدهر مع الحسين (ع) وسنبقى المقاومة التي تقف الى جانب المقاومة الفلسطينية
السيد هاشم صفي الدين: هذا البحر لنا وهذه الأجواء والأرض والسماوات لنا لأن فينا كرامة الوطن والإباء والمقاومة
السيد صفي الدين: ستبقى قلوبنا مفتوحة وأيدينا ممدودة وجاهزين لأي تلاق لنبني وطنا حقيقيا وسيادة حقيقية ندفع من أجلها الدم
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك: نريد أن نحقق لأمتنا مزيدا من العزة ونريد حقنا في ثرواتنا تاما غير منقوص
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: الواجب الوطني يفترض الاتفاق سريعا على خطة إنقاذ سياسي لانتشال البلد من الفراغ
قوات الاحتلال تشن اعتداء واسعا على مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة واندلاع مواجهات عنيفة مع شبان المنطقة
استشهاد القيادي في كتائب شهداء الأقصى إبراهيم النابلسي وعضوي الكتائب أسامة صبوح وحسين جمال طه في العدوان على نابلس
إضراب شامل في جنين وطولكرم والخليل ونابلس ورام الله وبيت لحم حدادا على أرواح المقاومين الثلاثة
سانا: سقوط قذيفتين أطلقتهما طائرة مسيرة لقوات الاحتلال التركي على حيي المحمقية و الحزام الغربي في مدينة القامشلي
منذ 2 ساعة
9 August، 2022
القامشلي
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