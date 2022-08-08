أردوغان: سفن نقل الحبوب تغادر أوكرانيا بسلاسة

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن السفن التي تنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية تبحر بسلاسة، ويأتي ذلك في إطار صفقة الحبوب التي أبرمت في اسطنبول الشهر الماضي.

وقال أردوغان في لقاء مع السفراء الأتراك في الخارج الذي عقد في أنقرة، اليوم الاثنين “لم تؤد المفاوضات في أنطاليا واسطنبول (بشأن أوكرانيا) للأسف إلى وقف إطلاق النار واستقرار الوضع، لكننا لم نوقف جهودنا. حرصنا على تنفيذ اتفاق ممر الحبوب. وهكذا ساهمنا في في تأمين الإمدادات العالمية خلال أزمة الغذاء.. السفن تمر”.

وأضاف الرئيس التركي “حتى الآن كل شيء يمضي قدما في موضوع اتفاق “ممر الحبوب” دون أي مشاكل جدية”.

وفي 22 تموز/ يوليو الماضي، وقعت روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في اسطنبول وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية، وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية عن طريق البحر الأسود إلى العالم، من خلال ممر آمن.

وفي سياق اخر أكد أردوغان، عزم بلاده على الربط بين “المناطق الآمنة” في الشمال السوري قريبا.

وقال ” قريبا سنوحد حلقات الحزام الأمني بتطهير المناطق الأخيرة التي يتواجد فيها التنظيم الإرهابي (واي بي جي/بي كي كي) في سوريا”.

وأضاف أن بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب، وأن قرارها بشأن تأسيس منطقة آمنة على عمق 30 كيلو مترا عند حدود تركيا الجنوبية، ما زال قائما.

وأشار إلى أنه ينبغي أن لا تكون أي دولة عضو في الناتو ملاذا آمنا لأتباع تنظيم غولن وعناصر “بي كي كي” الفارين من وجه العدالة التركية.

المصدر: وكالة الاناضول