لمن يعنيهم الامر.. هكذا يمكننا قبول الهبة الايرانية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2022 - 21:42

لمن يعنيهم الامر.. هكذا يمكننا قبول الهبة الايرانية

منذ 32 mins 5 August، 2022
تقارير مصورة - لبنان

الى من يعنيهم الامر.. هكذا يمكننا قبول الهبة الايرانية

المصدر: قناة المنار

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