اللواء سلامي: العدو أمام طريق مسدود لشن أي عمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2022 - 21:50

اللواء سلامي: العدو أمام طريق مسدود لشن أي عمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية

منذ 22 mins 4 August، 2022
اللواء حسين سلامي
ايران - عربي وإقليمي

أكد قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن العدو أمام طريق مسدود لشن أي عمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية.

وقال اللواء سلامي خلال تشييع 5 شهداء، ارتقوا في منطقة خان طومان السورية قبل سنوات، إن الولايات المتحدة بدأت تحزم حقائبها لمغادرة المنطقة ولم تعد قادرة على فرض الضغوط القصوى علينا، وأشار إلى انهم تصوروا ان بامكانهم شل ايران اذا فرضوا عقوبات عليها لكن الجمهورية الإسلامية تجاوزت هذه العقوبات.

ولفت اللواء سلامي إلى ان حزب الله اللبناني يمتلك أكثر من مئة ألف صاروخ، وهو جاهز لفتح باب جهنم على الكيان الإسرائيلي.

المصدر: مواقع

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