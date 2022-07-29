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July 29 2022 - 11:04

إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في نابلس وبيت لحم

منذ 2 ساعة 29 July، 2022
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عربي وإقليمي - فلسطين

أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز عسكري جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة كان بداخلها ثلاثة فلسطينين قرب حاجز “حوارة” مما أدى لإصابتهم، مضيفة أن جيش العدو رفض تسليم المصاب الثالث، واحتجزه.

في الوقت نفسه، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل مدينة بيت لحم الشمالي.
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور للمركبة التي أطلق جنود الاحتلال النار عليها قرب حاجز حوارة، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان، وهي مهشمة الزجاج مع وجود فتحات دائرية بين الجوانب بفعل الرصاص.

المصدر: فلسطين اليوم

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