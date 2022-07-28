اعتقالات واسعة بعد مداهمة واقتحام الضفة المحتلة والقدس

شنت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة والقدس بعد مداهمة واقتحام منازل المواطنين الفلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة صوريف شمال الخليل ويداهم منزل المواطن محمد حميدات ويصادر مبلغا ماليا بعد تفتيشه.

وفيما يلي اعتقالات الخميس ٢٨/٧/٢٠٢٢

١. علاء عوني قبالة- اليامون غرب جنين

٢. حسن عباهرة- اليامون

٣. أيمن عبد الفتاح عتيق- برقين غرب جنين

٤. المحرر أسعد القنيري- يعبد جنوب جنين

٥. المحرر محمود صافي- مخيم الجلزون شمال رام الله

٦. محمد سهيل حامد- سلواد شرق رام الله

٧. إحسان محمود حامد- سلواد

٨. محمد رشيد دار عمر- قراوة بني زيد غرب رام الله

٩. سامح رشيد دار عمر- قراوة بني زيد

١٠. عبد يحيى- العرقة قرب جنين

المصدر: فلسطين اليوم