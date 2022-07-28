وزير الخارجية الاميركي يعلن عن محادثات مرتقبة مع نظيره الروسي ستكون الأولى منذ بدء العملية الروسية في اوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2022 - 00:32
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وزير الخارجية الاميركي يعلن عن محادثات مرتقبة مع نظيره الروسي ستكون الأولى منذ بدء العملية الروسية في اوكرانيا
منذ 3 ساعة
27 July، 2022
عاجل
بلينكن
لافروف
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