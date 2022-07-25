الرئيس عون وقع مراسيم تسوية أوضاع رتباء بالامن الداخلي ومفتشين بالامن العام

وقع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون المرسوم الرقم 9741 القاضي بتسوية اوضاع رتباء في قوى الامن الداخلي.

كما وقع الرئيس عون المرسومين 9749 و9750 القاضيين بتسوية اوضاع مفتشين في المديرية العامة للامن العام بصورة استثنائية.

جمعيةُ كشافةِ الإمام المهدي (عج) تنظمُ حفلاً تكريمياً للمشاركين والمساهمين في العمل المهدوي الفني ” إمام زماني”.

من الكشفيين وأهالي البقاعِ الغربي.. سلامٌ الى إمام الزمان .

انشطةٌ كشفيةٌ واحتفالية متنوعةٌ بعيدِ الغدير ونصرِ تموزَ من صور ومنطقتها نتابعها معاً في التقرير التالي.

المصدر: تويتر