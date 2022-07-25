الوزير أبيض: موجة كورونا جديدة يشهدها لبنان والوضع تحت السيطرة

كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض عن “موجة “كورونا” جديدة يشهدها لبنان كما دول العالم، وهناك ارتفاع بعدد الحالات في المستشفيات”، مشددًا على أنّ “الوضع لا يزال تحت السيطرة”.

وقال أبيض في حديث إذاعي: “ننصح المواطنين بتلقّي اللقاح لا سيما الجرعة الرابعة ونشدّد على موضوع الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية الشخصية”، وأعلن أنّه “حتى الآن لا توجّه لإعادة إقفال البلاد في ظلّ الوضع الاقتصادي الذي يمرّ به لبنان”.

كما أشار إلى أنّ “هناك 4 حالات من جدري القردة من أصل 20 مشتبهاً بها، ونتصرّف مع الموضوع لجهة تتبّع الحالات وإجراء الفحوص كما تمّ إنشاء وحدة عزل في مستشفى رفيق الحريري ولكن لا وجود لحالة تحتاج للمستشفى”.

المصدر: إذاعة صوت كل لبنان