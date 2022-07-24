رئيسي لماكرون: الحظر الامريكي ضد ايران يضرُ بالاقتصاد العالمي ولاسيما اوروبا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2022 - 15:24

رئيسي لماكرون: الحظر الامريكي ضد ايران يضرُ بالاقتصاد العالمي ولاسيما اوروبا

منذ 2 ساعة 24 July، 2022
رئيس وماكرون
ايران - عربي وإقليمي

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون ان اصدار قرار من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد ايران شكَّل اجراءً مثيراً للازمة ويهدف للتضييق على الشعب الايراني، وقد أدى الى الإخلال بالثقة السياسية بين ايران والاطراف الاخرى. واصفاً الحظر الامريكي ضد ايران بأنَّه يضرُ بالاقتصاد العالمي ولاسيما اوروبا.

شدد السيد رئيسي على أنّ سبيل حل قضايا المنطقة بيد شعوبها وحكوماتها؛ لأنَّ التدخل الاجنبي يزعزع الامن والاستقرار الاقليميين.

من جانبه، اعلن ماكرون استعداده لمواصلة الجهود من اجل تحقيق نتائج المفاوضات النووية بين ايران ودول 4+1. وأعرب عن دعمه لمواقف طهران المعارض لشن العمليات العسكرية من جانب دول اقليمية ضد سوريا.

المصدر: قناة المنار

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