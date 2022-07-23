وزارة الامن الإيرانية تقبض على عناصر عميلة للموساد في البلاد

اعلنت وزارة الامن الايرانية في بيان لها عن تحديد هوية واعتقال عناصر عميلة للموساد في البلاد. وذكر البيان “انه قبل االقيام باي عملية ارهابية استطاعت كوادر وزارة الامن تحديد هوية والقاء القبض على عناصر عميلة للموساد الصهيوني الذين تم إيفادهم إلى البلاد لتنفيذ عمليات إرهابية”.

واضاف البيان “ان عناصر هذه الشبكة كانوا على اتصال مع عناصر الموساد الصهيوني عبر إحدى دول الجوار، وقد دخلوا البلاد عبر إقليم كردستان، وكانوا بصدد القيام بأعمال تخريبية وعمليات إرهابية غير مسبوقة في بعض المناطق الحساسة والاهداف المحددة سلفا باستخدام أحدث معدات التشغيل والاتصالات و أقوى المتفجرات.

ولفت البيان إلى انه “بفضل الله واثر عمليات متعددة المراحل والوقائية من قبل كوادر وزارة الامن الايرانية، تم اعتقال كافة هذه العناصر وضبط أسلحتهم ومتفجراتهم ومعداتهم الفنية.

واختتم البيان “نظرا للتحقيقات الجارية والرصد الاستخباراتي بشأن وجود أي صلات داخلية وخارجية مع هذه العصابة الإرهابية، فانه سيتم تزويد الشعب الايراني النبيل لاحقا بالمزيد من المعلومات بهذا الشان”.

المصدر: وكالة تسنيم