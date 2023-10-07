بالفيديو | مشاهد تنشر للمرة الأولى من مناورات مسيرات القوة الجوفضائية لحرس الثورة

أجرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل أيام، مناورات مشتركة للطائرات المسيرة، بمشاركة ما يقارب 200 طائرة دون طيار من الوحدات المختارة من قوات الجيش الأربع.

ونفذت المناورات في المنطقة الجغرافية لإيران، من المياه الدافئة للخليج وبحر عمان في الجنوب، إلى شرق وغرب وشمال ووسط البلاد.

وتم اطلاق طائرات “شمروش” و”يسير” و”صادق” و”بليكان” و”أبابيل 3″ و”أبابيل 4″ و”أبابيل 5″ و”كمان 12″ و”يزدان” و”مهاجر 2″ و”مهاجر 6″ من قواعد الطائرات دون طيار التابعة للجيش الإيراني، من جميع أنحاء ايران لرصد وتحديد الأهداف، بالإضافة إلى مراقبة وتمشيط المناطق المطلوبة في الحدود البرية والجوية والبحرية والمياه الدولية.

المصدر: مواقع