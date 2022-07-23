معرض سورية الدولي للبترول.. اجتراح الحلول في زمن الحصار – موقع قناة المنار – لبنان
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معرض سورية الدولي للبترول.. اجتراح الحلول في زمن الحصار
منذ 2 ساعة
23 July، 2022
تقارير مصورة
-
سورية
-
عربي وإقليمي
معرض سورية الدولي للبترول والغاز والطاقة اجتراح للحلول في زمن الحصار.
المصدر:
قناة المنار
الحصار على سورية
سورية
معرض سورية الدولي للبترول
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