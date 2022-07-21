الرئيس عون استقبل دوكان: لمواصلة المسيرة الإصلاحية للانطلاق بالتعافي المالي والاقتصادي

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون إصراره على مواصلة المسيرة الإصلاحية الضرورية من اجل الانطلاق بالتعافي المالي والاقتصادي في لبنان.

وأمل الرئيس عون ان “يعمد المجلس النيابي الجديد الى إقرار المشاريع الإصلاحية اللازمة ومن بينها: موازنة العام 2022، تعديل قانون السرية المصرفية وقانون الكابيتال كونترول وغيرها من مشاريع القوانين المحالة اليه لدراستها التزاما بتحقيق هذه الغاية”.

وشدد الرئيس عون على “استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي لأنه المدخل الأساسي لبداية التعافي واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني”، وتمنى على “فرنسا ان تعمل على حض المسؤولين في الصندوق على الإسراع في إبرام الاتفاق اللازم مع لبنان بعد اجراء الإصلاحات الأولية”، شاكرا “للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عنايته الدائمة بلبنان”.

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله السفير المكلف بتنسيق المساعدات الدولية في لبنان بيار دوكان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام