دراغي يفوز بثقة مجلس الشيوخ الإيطالي رغم مقاطعة 3 أحزاب التصويت

فاز رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، بجدارة في مجلس الشيوخ بـ95 صوتا، رغم مقاطعة 3 أحزاب التصويت.

وصوت 95 من أعضاء مجلس الشيوخ أيدوا لدراغي، فيما امتنعت “حركة خمس نجوم” و”فورزا إيطاليا” و”الرابطة” عن التصويت .

وكان دراغي قدم استقالته إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا إلا أن الأخير رفضها.

ومن ثم تراجع دراغي عن استقالته، وقال في كلمة أمام مجلس الشيوخ إنه تأثر شخصيا بالمناشدات العفوية من الإيطاليين العاديين في الأيام الماضية والتي حثته على البقاء في منصبه مستشهدا بالتماسات رؤساء البلديات والعاملين في المجال الطبي، والذين وصفهم بـ”أبطال الجائحة”.

وأضاف “هذا المطلب من أجل الاستقرار يتطلب منا جميعا اتخاذ قرار بشأن إمكانية إعادة تهيئة الظروف التي يمكن للحكومة أن تحكم فيها حقا”.

المصدر: روسيا اليوم