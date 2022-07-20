التحكم المروري : قطع السير بشكل جزئي على اوتوستراد جونية المسلك الشرقي من قبل بعض المحتجين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2022 - 20:02

التحكم المروري : قطع السير بشكل جزئي على اوتوستراد جونية المسلك الشرقي من قبل بعض المحتجين

منذ 2 ساعة 20 July، 2022
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