هل تتناول اللحوم الحمراء بكثرة يضر؟

وتتمتع اللحوم الحمراء بالعديد من الفوائد، ولكن من المهم أيضًا أخذ مضارها بعين الاعتبار، وتناولها بشكلٍ متوازن.

فوائد اللحوم الحمراء:

-مصدر جيّد للبروتين الذي يساعد في بناء الجسم والعضلات

-غني بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد، والزنك، وفيتامينات “B”

-من المصادر الرئيسية لفيتامين “B12”

أضرار اللحوم الحمراء:

تحتوي على نسبة عالية من الدهون المُشبعة، والإكثار منها يرفع مستوى الكوليسترول الضّار، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية

قد تُسبب الانتفاخ والإمساك وخصوصًا أنها لا تحتوي على الألياف

ويُذكر أن التقليل من تناول اللحوم الحمراء، وزيادة تناول الحبوب الكاملة، أو الخضار، أو مصادر البروتين الأخرى يرتبط بانخفاض خطر الوفاة.

المصدر: سي ان ان