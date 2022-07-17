أردوغان يبلغ ماكرون بأنه سيتم تفعيل خطة تصدير الحبوب الأوكرانية في أسرع وقت ممكن

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن أنقرة تتوقع البدء في تنفيذ خطة فتح ممرات آمنة لنقل الحبوب الأوكرانية بأسرع وقت ممكن.

وقال أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه سيتم تنفيذ خطة فتح ممرات آمنة لنقل الحبوب بأسرع وقت ممكن لضمان الأمن الغذائي العالمي، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأبلغ أردوغان ماكرون بأنه تم التوصل إلى تفاهم خلال القمة الرباعية التي عُقدت في إسطنبول حول إنشاء مركز تنسيق لتصدير الحبوب تحت إشراف تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وفقا لما ذكره البيان.

المصدر: سبوتنيك