إيطاليا: الرئيس الإيطالي يرفض استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي (وكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2022 - 21:30
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: لبنان متمسك بسيادته الكاملة وبحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية ومنها استخراج النفط
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: المقاومة عنصر قوة للبنان لترسيم الحدود واستخراج الموارد وتحصيل الحقوق
كتلة الوفاء للمقاومة: لاستخدام كل الأساليب المتاحة والضاغطة لتأكيد حق لبنان في حماية مياهه واستثمار ثروته دون شرط
كتلة الوفاء للمقاومة: لتنشيط المساعي لتشكيل حكومة تواصل الجهود لاختراق الحصار ومباشرة العمل في خطة التعافي الاقتصادي
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: رئيس الجمهورية ليس في وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في تأليف الحكومة
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: رئيس الجمهورية لم يقفل يوما باب القصر أمام أحد فكيف أمام الرئيس المكلف
المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة: الرئيس ميقاتي لم يقل يوما أنه يريد أن يحجب عن رئيس الجمهورية الحق في ابداء رأيه وملاحظاته
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي: تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني ودمجه في المنطقة لن يجلبا الامن لاسرائيل
الرئيس رئيسي: نرفض تدخلات واشنطن في المنطقة كونها ستؤدي الى ضرب الأمن الاقليمي
الرئيس رئيسي: أي خطوة خاطئة من قبل الولايات المتحدة ستقابل برد صارم ومحكم ومباشر
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع مع رئيس الوزراء الصهيوني يائير لابيد اتفاقاً مشتركا باسم "إعلان القدس"
الاتفاق الموقع بين بايدن ولابيد يتعهد من خلاله الطرف الامريكي بضمان أمن الكيان الغاصب في المنطقة
بايدن للابيد: نتطلع الى علاقة مميزة مع جواركم ويمكن لاسرائيل أن تصنع السلام وواشنطن ستقف الى جانبكم دائما
مراسل المنار: استقالة رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي بعد سحب حزب "الخمس نجوم" المعارض الثقة منه
مراسل المنار: حزب "الخمس نجوم" يعارض خطط الحكومة الايطالية في دعم اوكرانيا وارسال الاسلحة لها
إيطاليا: الرئيس الإيطالي يرفض استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي (وكالة سبوتنيك)
منذ 9 mins
14 July، 2022
الحكومة الايطالية
الرئيس الايطالي
ايطاليا
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