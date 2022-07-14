إيطاليا: الرئيس الإيطالي يرفض استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي (وكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2022 - 21:30

إيطاليا: الرئيس الإيطالي يرفض استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي (وكالة سبوتنيك)

منذ 9 mins 14 July، 2022
أخبار موقع المنار

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