ستولتنبرغ: الناتو لا يركز على انضمام أوكرانيا للحلف بل على دعمها عسكريا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2022 - 20:14

ستولتنبرغ: الناتو لا يركز على انضمام أوكرانيا للحلف بل على دعمها عسكريا

منذ 1 ساعة 13 July، 2022
امين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ
أخبار دولية - منظمات

أعلن الأمين العام لحلف “الناتو” ينس ستولتنبرغ أن الحلف يركز على مساعدة أوكرانيا عسكريا وليس على انضمامها له.

وقال ستولتنبرغ خلال اجتماع مشترك للجنتي الدفاع والخارجية في البرلمان الأوروبي “تتركز الجهود الآن على مساعدة أوكرانيا في الحفاظ على استقلالها، هذا هو الشيء الرئيسي الآن، وليس عضوية الناتو”.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو “تلعب بالنار” بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

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