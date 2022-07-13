رئيس لوغانسك: سنقيم علاقات دبلوماسية مع سورية قريباً – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 13 2022 - 15:44

رئيس لوغانسك: سنقيم علاقات دبلوماسية مع سورية قريباً

منذ 26 mins 13 July، 2022
رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسجنيك
أخبار دولية - اوكرانيا

أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسجنيك أن بلاده ستقيم علاقات دبلوماسية مع سورية قريباً.

وأكد باسجنيك في رده على سؤال للمشاركين في جولة صحفية نظمتها وزارة الدفاع الروسية إلى بلاده أنه بمجرد إجراء المفاوضات حول اعتراف سورية باستقلال وسيادة جمهورية لوغانسك الشعبية فإنه من المحتمل أن نبدأ في تنفيذ هذا المشروع.

وأشار باسجنيك إلى إن جمهورية لوغانسك الشعبية ممتنة للغاية للشعب السوري وقيادته على الاعتراف بالجمهورية.

وأعلنت سورية في التاسع والعشرين من الشهر الماضي الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية وإنه سيجري التواصل مع كلا البلدين للاتفاق على أطر تعزيز العلاقات بما فيها إقامة علاقات دبلوماسية وفق القواعد المتبعة.

المصدر: وكالة سانا

التعليقات

ذات صلة