رئيس لوغانسك: سنقيم علاقات دبلوماسية مع سورية قريباً

أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسجنيك أن بلاده ستقيم علاقات دبلوماسية مع سورية قريباً.

وأكد باسجنيك في رده على سؤال للمشاركين في جولة صحفية نظمتها وزارة الدفاع الروسية إلى بلاده أنه بمجرد إجراء المفاوضات حول اعتراف سورية باستقلال وسيادة جمهورية لوغانسك الشعبية فإنه من المحتمل أن نبدأ في تنفيذ هذا المشروع.

وأشار باسجنيك إلى إن جمهورية لوغانسك الشعبية ممتنة للغاية للشعب السوري وقيادته على الاعتراف بالجمهورية.

وأعلنت سورية في التاسع والعشرين من الشهر الماضي الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية وإنه سيجري التواصل مع كلا البلدين للاتفاق على أطر تعزيز العلاقات بما فيها إقامة علاقات دبلوماسية وفق القواعد المتبعة.

المصدر: وكالة سانا