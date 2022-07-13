الكرملين: “قضية المسيّرات” لن تناقش خلال زيارة بوتين إلى طهران

صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن قضية الطائرات بدون طيار لن تناقش خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المرتقبة إلى طهران.

وسبق أن قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كناني، ردا على مزاعم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، بشأن نقل “عدة مئات” من المسيرات من إيران إلى روسيا، إن “التعاون بين طهران وموسكو في مجال التكنولوجيا بدأ حتى قبل الأحداث في أوكرانيا، ويتطور دون تغيير في الآونة الأخيرة”.

وكان بيسكوف قد أعلن أنه من المقرر أن يزور بوتين طهران، الثلاثاء 19 تموز/يوليو الجاري، حيث سيلتقي الرئيسين الإيراني والتركي إبراهيم رئيسي ورجب طيب أردوغان.

المصدر: روسيا اليوم