منطقة خاركوف تعلن سعيها للانضمام إلى روسيا

صرح رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خاركوف، فيتالي غانتشيف، بأن سلطات وسكان الأجزاء المحررة في المنطقة يسعون للانضمام إلى روسيا.

ونقلت وكالة “تاس” عن غانتشيف قوله: “تميل إدارتنا إلى السعي للانضمام إلى روسيا. وكل السكان الآن يسمعون من القيادة أنه توجد هناك سلطة، ويرون الوثائق القانونية التي نصدرها ويرون استخدام الروبل وكيف يحتل المرتبة الرئيسية في الاقتصاد، ويبدأوا بالاعتياد عليه”.

وأضاف أن السكان المحليين يسألون كثيرا حول إمكانية الحصول على الجنسية الروسية.

وأعلن غانتشيف، سابقا، عن تحرير 20% تقريبا من أراضي منطقة خاركوف. وقال إن الوضع في الأجزاء المحررة لا يزال متوترا، مدققا أن العديد من التجمعات السكنية تتعرض لقصف مستمر من جانب القوات الأوكرانية بالإضافة على الخطر الدائم لعمل المجموعات التخريبية.

المصدر: وكالات