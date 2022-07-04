فتى في الرابعة عشرة من عمره مستشارا معاونا لوزير الثقافة

عين وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، الطالب جوي بيار حداد ابن الرابعة عشرة مستشارا معاونا له لشؤون تحسين علاقة جيل الشباب باللغة العربية وتوطيدها والإهتمام بالنشاطات الثقافية التي تنظمها المدارس ومتابعتها اضافة إلى شؤون اخرى يكلفه بها الوزير.

يشار الى أن الطالب جوي حداد من عائلة مدرسة “القلبين الاقدسين” في عين نجم، وطليع دورته في صف البريفيه ويمتاز بشخصية قوية وحضور اجتماعي مميز، وكان قد نال مؤخرا جائزة المرتبة الاولى في إلقاء الشعر العربي.

وقد التقاه الوزير المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع، في حضور والده بيار حداد، وتم التداول في عدد من الامور الثقافية والعامة، حيث رصد الوزير المرتضى “عمق الوعي وسعة المعرفة والاطلاع عند الطالب حداد، لا سيما للاشكاليات”.

وقرر المرتضى تعيين حداد مستشارا معاونا له لشؤون الناشئة وتحسين علاقتها باللغة العربية وبناء جسر تواصل وتعارف بينها وبث الوعي الاجتماعي حول اهميتها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام