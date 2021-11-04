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November 4 2021 - 22:42

المرتضى استقبل نقيب المحامين في الشمال: الثقافة عامل تلاق وانفتاح بين مكونات لبنان

منذ 1 ساعة 4 November، 2021
محمد وسام المرتضى
لبنان

استقبل  وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في الوزارة اليوم نقيب المحامين في طرابلس محمد مراد يرافقه المحامي شوقي ساسين اللذين قدما إليه التهنئة في استلامه العمل في وزارة الثقافة واثنيا على “العمل الدؤوب الذي يقوم به الوزير في موضوع رفعة الشأن الثقافي وتعميمه إنسانيا”، كما وقدما إلبه دعوة إلى حضور حفل مئوية نقابة المحامين في طرابلس.

وشكر وزير الثقافة لضيفيه هذه الزيارة مركزا على “أهمية الثقافة كعامل تلاق وانفتاح بين مكونات هذا البلد وضرورة إشراك كافة العناصر البشرية والفكرية واللوجستية في خدمة هذا الهدف الراقي”. وقام المجتمعون بجولة أفق اجتماعية ومهنية وسياسية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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