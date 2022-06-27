الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي يستقبل كتلة التنمية والتحرير مع بدء الاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2022 - 14:20

الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي يستقبل كتلة التنمية والتحرير مع بدء الاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب

منذ 24 mins 27 June، 2022
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