التضخم في بريطانيا عند أعلى مستوى في 40 عاماً

بلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 9.1% على أساس سنوي في مايو مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة في تعميق أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.

وجاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 9.1% متماشياً مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز وأعلى قليلا من الزيادة البالغة 9% المسجلة في أبريل نيسان، مسجلة أكبر ارتفاع سنوي منذ بدء التسجيلات في عام 1989.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% على أساس شهري في مايو ، أعلى قليلاً من التوقعات بارتفاعها بنسبة 0.6% ولكنها أقل بكثير من الزيادة الشهرية 2.5% في أبريل ، مما يشير إلى أن التضخم يتباطأ إلى حد ما.

وقال مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية إن تقديراته تشير إلى أن التضخم “كان يمكن أن يكون أعلى في عام 1982، حيث تتراوح التقديرات من حوالي 11% في يناير إلى 6.5% تقريبًا في ديسمبر.”

وجاءت أكبر المساهمات المتزايدة في معدل التضخم من الإسكان والخدمات المنزلية، وخاصة الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، إلى جانب النقل “وقود السيارات والسيارات المستعملة في الغالب”.

المصدر: cnbcarabia