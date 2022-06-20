وزير العمل يستقبل وفدا من بلدية الغبيري

إستقبل وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم وفد من بلدية الغبيري ضم رئيس البلدية معن خليل ونائب الرئيس أحمد الخنساء وعضو مجلس البلدي الدكتورة حسانة همدر ومدير مركز التدريب المهني حيدر حمادة.

بدايةً عرض الاستاذ معن الخليل نشاط مركز التدريب المهني المعجل والدورات التخصصية في المركز كما أبلغ معالي الوزير عن إنطلاق دورات لصيانة وتركيب ألواح الطاقة الشمسية وأشار إلى”أهمية مشاركة وزارة العمل لمساعدة وتنشيط مراكز التدريب المهني المعجل”.

كما دعا رئيس البلدية الوزير إلى إفتتاح مكتبة الطلاب المخصصة لطلاب المدارس من خلال تأمين لائق للدرس مجهز بالكمبيوتر والإنترنت ووجود إخصائيين تربويين لمساعدة الطلاب.

وتقرر زيارة الوزير لتشمل مركز التدريب المهني والمركز الذي ينفذ مع UNDP والخاص بميكانيك السيارات.

وطلب من الوزير بيرم تأمين تدريب لشرطة البلدية من ناحية فهم وتطبيق قانون العمل الخاص بالأجانب حيث أن بلدية الغبيري تتعامل مع عدد كبير من المؤسسات والتي يعمل فيها أجانب لا يستوفون شروط وأنظمة وزارة العمل.

كما تمنى رئيس البلدية على الوزير بيرم الإسراع في إقرار قانون الضمان الإجتماعي لموظفي البلديات.

ختاما شكر الوزير بيرم الوفد وأثنى على جهود البلدية والإنجازات التي تحققها خدمة للمجتمع المحلي وواعدا بمزيد من التعاون بين الوزارة والبلديات.

المصدر: بلدية الغبيري