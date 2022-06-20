قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل سيدة قرب باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 20 2022 - 19:48

قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل سيدة قرب باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 14 mins 20 June، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة