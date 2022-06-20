الكرملين: قرار ليتوانيا فرض حصار على كالينينغراد غير مسبوق وانتهاك لكل ما يمكن تصوره

ندد الكرملين بشدة بفرض ليتوانيا قيودا على حركة البضائع من روسيا إلى جيب كالينينغراد واصفا الخطوة بأنها حصار على ضفاف بحر البلطيق، وقرار “غير مسبوق” ينتهك كل القواعد.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الاثنين الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الذي أشار أيضا إلى أن قرار ليتوانيا بفرض حصار على كالينينغراد “يتطلب تحليلا عميقا” قبل أن تتخذ روسيا إجراءات، وأضاف أن ذلك سيتم “في غضون أيام قليلة”.

من جانبه، حذر رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للتشريع الدستوري أندريه كليشاس، من أن إجراءات ليتوانيا لحظر عبور بعض البضائع إلى منطقة كالينينغراد، والتي “تمثل عمليا محاولة لفرض حصار على المنطقة”، قد تؤسس لـ”خطوات انتقامية قاسية” من جانب روسيا.

وفي وقت سابق أخطرت السكك الحديدية الليتوانية سلطات كالينينغراد، بأنها ستقيد، اعتبارا من 18 يونيو، عبور بعض البضائع من أراضي روسيا إلى المنطقة بسبب العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.

المصدر: روسيا اليوم