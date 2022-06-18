أهالي الطلاب في الخارج: ليتحمل وزير الخارجية مسؤولية عدم إعطاء منحة الريجي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2022 - 14:26

أهالي الطلاب في الخارج: ليتحمل وزير الخارجية مسؤولية عدم إعطاء منحة الريجي

منذ 41 mins 18 June، 2022
جمعية أهالي الطلاب في الخارج
لبنان

أسفت جمعية أهالي الطلاب في الخارج “لعدم استجابة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب لمطالبهم بما خص المنحة المقدمة من الريجي للطلاب اللبنانيين في أوكرانيا تحديدا وروسيا وبلاروسيا، عبر إيجاد آلية قانونية تسمح للطلاب أو لذويهم باستلامها في لبنان”.

ولفتت الى ان “مكتب حاكم مصرف لبنان تواصل مرتين مع رئيس الجمعية سامي حمية وابلغه بان المصرف متجاوب ولا مانع في صرفها لمستحقيها شرط رفع مذكرة إليه مغايرة من وزير الخارجية تشرح الأسباب الآيلة إلى ذلك وإلى الآن لم يحرك معاليه ساكنا”. وسألت: “”لماذا هذا الغموض في مصير المساعدة؟”

وطالبت وزير الخارجية بـ”تحمل المسؤولية المباشرة عن هذا الإهمال الإداري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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