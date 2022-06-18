تقرير: المعاناة العالمية في مجال الصحة النفسية “هائلة”

دعت منظّمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بلدان العالم كافّة إلى زيادة استثماراتها في مجال الصّحة النّفسية، مؤكّدةً أنّ “المعاناة هائلة” على هذا الصّعيد، وقد تفاقمت بفعل جائحة كوفيد-19.

ووفق تقرير للمنظمة، كان نحو مليار شخص في العالم يعانون نوعاً من الاضطرابات النفسية قبل بدء الجائحة. وازدادت نسب الإصابة بالاكتئاب والقلق بواقع الربّع، خلال السّنة الأولى من الجائحة.

وأشار التقرير إلى أنّ الاستثمارات الّلازمة للتصدي لهذه الحالات لم تشهد أي ازدياد، إذ إنّ 2% فقط من الميزانيات الوطنية للصّحة، وأقل من 1% من إجمالي المساعدات الدولية على قطاع الصّحة، مخصّصة للصّحة النفسية.

ولفت إلى أنّ شخصاً من كل 8 أشخاص في العالم تقريباً يعاني اضطراباً ذهنياً، وهذا الوضع أسوأ للأشخاص الذين يعيشون في مناطق النزاع، إذ تشير التقديرات إلى أنّ شخصاً من كل 5 يعاني مشكلة في الصّحة النفسية.

ولفت مارك فان أوميرين، من قسم الصّحة النفسية في منظمة الصّحة العالمية، خلال مؤتمر صحافي، إلى أنّ هذا التقرير يعكس مدى “المعاناة الهائلة” حول العالم، مشددا على أنّ الشّباب والنّساء والأشخاص الذين يعانون أصلاً مشكلات في الصّحة العقلية، تضرّروا بدرجة أكبر جرّاء تبعات جائحة كوفيد-19 والقيود المترتبة عنها.

وأضاف فان أوميرين أنّه في حين أنّ أكثر من 70% من الأشخاص الذين يعانون حالات ذُهان يحصلون على علاج في البلدان مرتفعة الدخل، إلّا أنّ نسبة هؤلاء لا تتخطّى 12% في البلدان ذات الدخل المنخفض، داعياً إلى إنهاء الوصمة السلبية للمصابين بمشكلات نفسية، موضحاً أنّ 20 بلداً في العالم ما زال يجرّم محاولات الانتحار.

وذكّر بأنّ محاولة انتحار واحدة من كل 20 تنتهي بالوفاة، معتبراً أنّ الانتحار لا يزال السبب في أكثر من 1% من الوفيات في العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إنّ “الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار لحياة ومستقبل أفضل للجميع”.

المصدر: الميادين