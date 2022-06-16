الرئيس ميقاتي عرض مع هيكاي التطورات والتقى نائبة وزير الخارجية الكندي والشامي

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد ظهر اليوم في السرايا الكبيرة، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية البريطانية ستيفان هيكاي، في حضور السفير البريطاني إيان كولارد.

وتم خلال اللقاء البحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

تيرموشويزن

واستقبل ميقاتي نائبة وزير الخارجية الكندي سينتيا تيرموشويزن، ترافقها السفيرة الكندية شانتال شاستناي.

وتم خلال اللقاءالبحث في العلاقات الثنائية وسبل توطيدها وتطويرها.

الشامي

وعقد ميقاتي اجتماعا مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام