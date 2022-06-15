الدفاع الروسية: تدمير مستودعات تحوي أسلحة نقلها الناتو إلى كييف بما في ذلك مدافع هاوتزر M777

قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات المسلحة دمرت بواسطة صواريخ “كاليبر” مستودع ذخيرة بالقرب من لفوف يحوي أسلحة نقلتها دول الناتو إلى أوكرانيا، بما في ذلك مدافع هاوتزر M777.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ان أنظمة الدفاع الجوي الروسية اسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز Su-25 في منطقة دونيتسك، كما ودمرت القوات المسلحة الروسية باستخدام صواريخ “كاليبر” مستودع ذخيرة بالقرب من لفوف يضم أسلحة نقلتها دول الناتو إلى أوكرانيا، بما في ذلك 4 مدافع هاوتزر، M777 الأمريكية ومحطة حرب إلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية.

ولفتت الدفاع الروسية في بيانها الى اعتراض أنظمة الدفاع الجوي الروسية 12 قذيفة من طراز Uragan MLRS في مناطق دونيتسك ولوغانسك، كما واستهدفت الصواريخ والمدفعية الروسية 313 منطقة تمركز عسكرية

ودمرت القوات الجوية الروسية نظامي دفاع جوي من طراز Buk-M1، وموقعين لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية ومركز اتصالات في منطقة دونيتسك، بالإضافة إلى مستودعات الذخيرة في منطقة لوغانسك ، وتم استهداف مطار فوزنيسنسك العسكري في منطقة نيكولاييف بصواريخ عالية الدقة وتدمير طائرات تابعة لسلاح الجو الأوكراني.

و بالقرب من محطتي دوبروبول وبوكروفسك في جمهورية دونيتسك وأورلوفشينا في منطقة دنيبروبتروفسك، تم تدمير كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تم تسليمها للقوات الأوكرانية.

المصدر: روسيا اليوم