الدفاع الروسية: قواتنا دمرت معدات للطيران خلال استهداف مطار في مقاطعة ميكولايف بصواريخ عالية الدقة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2022 - 12:42

الدفاع الروسية: قواتنا دمرت معدات للطيران خلال استهداف مطار في مقاطعة ميكولايف بصواريخ عالية الدقة

منذ 1 ساعة 15 June، 2022
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