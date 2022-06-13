فنزويلا تعرب عن تضامنها مع روسيا في نضالها لضمان أمنها وسيادتها

أرسلت السلطات الفنزويلية تهنئة إلى موسكو بمناسبة يوم روسيا، وأعربت عن التزامها بالتعاون الثنائي والصداقة مع روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية إن “رئيس جمهورية فنزويلا البوليفاري، نيكولاس مادورو، نيابة عن الشعب الفنزويلي والحكومة البوليفارية، يهنئ الشعب الشقيق وحكومة روسيا بمناسبة يوم روسيا”.

وأضافت: “تعرب الحكومة البوليفارية عن تضامنها مع النضال الذي تخوضه روسيا لضمان أمنها وسيادتها وسلامتها الإقليمية، ونؤكد من جديد عزمنا على مواصلة تعزيز أواصر الصداقة والأخوة بين البلدين، ورفع التعاون الثنائي متبادل المنفعة إلى أعلى مستوى”.

وأكدت وزارة الخارجية التزامها بالعمل المشترك “على ترسيخ عالم متعدد الأقطاب وحماية التعددية والقانون الدولي”.

المصدر: وكالات