المساعدون القضائيون: الحضور الى العمل الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع

أعلنت لجان المساعدين القضائيين في لبنان، في بيان، أن “الظروف السيئة التي يواجهها الموظفون في حياتهم العملية والمعيشية تتفاقم وتتعاظم يوما بعد يوم، وبما أن الموظف أصبح عاجزا عن الوصول إلى عمله، ولا سيما أن دائرة إيراداته باتت معدومة ومنها الرواتب القليلة وعدم حصوله على بدل النقل وعدم حصوله على اي من مقومات الاستمرار، سواء في عمله أو في معيشته، لذا بناء عليه، وعطفا على بياناتها السابقة، تعلن لجان المساعدين القضائيين في لبنان ما يأتي:

– أولا: وقف الجلسات في جميع المحاكم المدنية والجزائية (باستثناء جلسات الموقوفين) واعتماد طريقة التبادل في الدعاوى المقدمة أمام المحاكم المدنية.

– ثانيا: الحضور الى العمل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع ووقف العمل يومي الإثنين والجمعة.

– ثالثا: يحضر الموظفون إلى الأقلام كل واحد منهم بالحد الأدنى خلال الأيام الثلاثة المشار اليها أعلاه.

– رابعا: سيقيم المساعدون القضائيون الأوضاع في نهاية شهر حزيران في ضوء توفير بدلات النقل وأموال الانتخابات النيابية التي طال انتظارها، وهي مطالبنا البديهية التي ما زلنا محرومين منها، محذرين من استمرار المسؤولين الاستخفاف الكلي بمطالبهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام