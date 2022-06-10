رئيس اللجنة الوطنية للأسرى: طرف العدوان يماطل في تبادل كشوفات الأسرى

قال رئيس اللجنة الوطنية للأسرى في اليمن عبد القادر المرتضى إن “التقدم بطيء في المفاوضات لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الموقع في مارس برعاية اممية مع طرف العدوان”، واضاف أنه “يفترض ان يكون أبريل/نيسان ومايو/ايار المنصرمين شهرين حاسمين بالنسبة إلى تبادل كشوفات الأسرى والتصديق عليها وفقا للاتفاق لكن الطرف الاخر ماطل بوضوح”.

وأشار المرتضى الجمعة إلى أن “هناك تقدم بنسبة 20% في بند تبادل الكشوفات والتصديق عليها مع الطرف السعودي، والنسبة تتدنى الى 1% مع طرف المرتزقة ومن غير الممكن تجزئة الصفقة”، ولفت إلى أن “مرتزقة العدوان وضعوا اشتراطات جديدة خارج اتفاقية تبادل الاسرى، منها طرح أسماء لم يتم التوافق حولها، والامتناع عن تقديم كشوفات الاسرى لديهم”.

وأكد المرتضى أن “الأداء الاممي ضعيف بوجه المرتزقة، ومكتب المبعوث الاممي لا يمارس أي ضغط لتنفيذ ما اتفق عليه في ملف الأسرى تحت رعايته”.

المصدر: موقع انصار الله