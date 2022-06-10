مكتب زيلينسكي يكشف عن خسائر الجيش الأوكراني اليومية

كشف ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا تخسر 100 إلى 200 جندي يقتلون يوميا.

ووفق ما ذكرته “بي بي سي” يوم الخميس، وصف بودولياك عدم التكافؤ بين قدرات روسيا وأوكرانيا، بأنه أحد الأسباب الرئيسية للخسائر الكبيرة. ووفقا له، كييف تحتاج إلى المئات من أنظمة المدفعية من الغرب. وعلى وجه الخصوص، أوكرانيا تحتاج إلى ما يصل إلى 300 راجمة صواريخ.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف يوم الخميس، إن خسائر أوكرانيا تصل إلى 100 قتيل وما يصل إلى 500 جريح يوميا.

المصدر: وكالات