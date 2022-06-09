الذهب يستقر تحت ضغط عوائد السندات المرتفعة قبيل بيانات أميركية

استقرت أسعار الذهب الخميس 9 يونيو حزيران، إذ كبحها ارتفاع عوائد سندات الخزانة قبل بيانات رئيسية عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة قد تؤثر على خارطة طريق مجلس الاحتياطي الفدرالي لرفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1853.24 دولار للأونصة بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1854.70 دولار.

وينتظر المستثمرون أيضاً بيانات أسعار المستهلكين الأميركية الشهرية الجمعة 9 يونيو حزيران، والتي قال البيت الأبيض إنه يتوقع أن تكون مرتفعة، وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ معدل التضخم السنوي 8.3%.

وتعززت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، مما حد من جاذبية المعدن الأصفر ذو العائد الصفري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 22.07 دولار للأونصة، بينما هبط البلاتين 0.3% إلى 1003.46 دولار.

وارتفع البلاديوم 0.9% إلى 1960.94 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى في نحو 3 أسابيع عند 1930.28 دولار الأربعاء 8 يونيو حزيران.

المصدر: رويترز