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June 9 2022 - 09:20

بايدن ودودا يبحثان أمن بولندا والجناح الشرقي للناتو

منذ 20 mins 9 June، 2022
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

أكد الرئيسان الأمريكي جو بايدن والبولندي أندريه دودا في اتصال هاتفي التزامهما المشترك، بمواصلة تعزيز الأمن والتعاون الاقتصادي الثنائي، كما بحثا أمن بولندا والجناح الشرقي للناتو.

وناقش الجانبان خلال الاتصال عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إلى جانب بحث الموضوعات المدرجة على جدول قمة بوخارست التاسعة، المزمع عقدها نهاية الأسبوع.

وأكد الجانبان الالتزام المشترك بمواصلة تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي الثنائي بين البلدين. كما شدد بايدن على التزام الولايات المتحدة بأمن بولندا والجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

المصدر: وكالات

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