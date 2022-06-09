الصين تتصدر العالم في عدد براءات الاختراع المعلنة لشبكات الجيل الخامس

حافظت الصين على صدارة التصنيف العالمي بعدد براءات الاختراع الأساسية لتكنولوجيا شبكات اتصالات الجيل الخامس “5 جي”.

وذكرت وكالة شينخوا أن تقريراً جديداً أصدرته الهيئة الوطنية للملكية الفكرية اليوم أظهر أن الصين تمتلك ما يقرب من40 بالمئة من براءات الاختراع الأساسية القياسية لتكنولوجيا “5 جي” مشيراً إلى أنه تم الإعلان في جميع أنحاء العالم حالياً عن أكثر من 210 آلاف براءة اختراع في هذا المجال.

وأوضح التقرير أنه من بين أكبر 15 مقدماً لطلبات براءات الاختراع في العالم هناك سبع شركات صينية.

وتصدرت الصين عام 2019 السباق العالمي لعدد الأوراق البحثية وبراءات الاختراع المتعلقة بتكنولوجيا “5 جي” كما تفوقت في هذا القطاع عبر شركة “هواوي” حيث استحوذت على المركز الأول كأكبر شركة في العالم مسجلة لبراءات الاختراع في مجال تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس حتى شباط عام 2021.

ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال الامريكية تقود الصين العالم في إنشاء البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس وخاصة فيما يتعلق بالاستفادة من التكنولوجيا في المصانع ومناجم الفحم وأحواض بناء السفن والمستودعات.

المصدر: وكالة سانا