الصحة العالمية حذّرت من انتشار جدري القردة في الدول التي لا يتوطن فيها

اعتبرت منظمة الصحة العالمية، أن خطر انتشار فيروس جدري القردة خارج البلدان التي يتوطن فيها المرض “حقيقي”، مع تسجيل ألف اصابة بالفعل.

وأشار المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي، إلى أن “خطر انتشار جدري القردة في الدول التي لا يتوطن فيها المرض أمر حقيقي، لكن يمكن تجنب هذا السيناريو”.

ولذلك شجع البلدان على زيادة تدابير المراقبة الصحية “لرصد جميع الاصابات والمخالطين للسيطرة على هذا التفشي ومنع العدوى”.

وأضاف المدير العام: “تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بتسجيل أكثر من ألف إصابة مؤكدة بجدري القردة حتى الآن في 29 دولة حيث لا يتوطن المرض”.

لم تسجل أي وفيات في هذه البلدان، على عكس تلك التي يتوطن فيها المرض، ومنها نيجيريا وجمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وأعرب تيدروس عن “قلق منظمة الصحة العالمية خاصة حيال المخاطر التي يشكلها هذا الفيروس على الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل”.

وأكد أن المجتمعات التي تعيش في البلدان التي يتوطن فيها جدري القردة “تستحق القدر نفسه من الاهتمام والرعاية والوصول إلى الأدوات اللازمة لحماية نفسها” من المرض الذي ينتشر عن طريق الاتصال القريب.

المصدر: مواقع