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June 8 2022 - 22:54

روسيا: زلزال بقوة 5.2 درجة في مقاطعة إيركوتسك

منذ 38 mins 8 June، 2022
زلزال بروسيا
أخبار دولية - روسيا

أفاد مركز أوروبا والبحر المتوسط لرصد الزلازل بوقوع زلزال بقوة 5,2 درجة على مقياس ريختر مساء الأربعاء في مقاطعة إيركوتسك الروسية.

ووفقا لمعلومات الهيئة كان مركز الهزات الأرضية يقع على عمق 10 كيلومترات في بحيرة بايكال على بعد 103 كيلومترات شرقي مدينة إيركوتسك.

من جانبه قال المركز الصحفي للدائرة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية في مقاطعة إيركوتسك إن قوة الهزات كانت تبلغ في مركزها 8,4 درجة على مقياس ريختر، فيما بلغت قوة الهزات في مدن المقاطعة 5 درجات.

ولم تعلن الهيئات الرسمية في مدن وقرى المقاطعة عن وقوع ضحايا أو دمار جراء الزلزال، وتعمل منشآت البنية التحتية المحلية بنظام عادي.

المصدر: روسيا اليوم

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