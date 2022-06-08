لافروف: روسيا مستعدة لضمان أمن السفن المحملة بالحبوب المبحرة من أوكرانيا (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 8 2022 - 13:58

لافروف: روسيا مستعدة لضمان أمن السفن المحملة بالحبوب المبحرة من أوكرانيا (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 8 June، 2022
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