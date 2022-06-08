لافروف: روسيا مستعدة لضمان أمن السفن المحملة بالحبوب المبحرة من أوكرانيا (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 8 2022 - 13:58
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث مساء الخميس المقبل الساعة 8:35 بتوقيت بيروت حول آخر التطورات السياسية
الوزير حمية والسفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو يرعيان توقيع اتفاقية بين ادارتي مرفأ بيروت ومرفأ مارسيليا
القاضية غادة عون: سأذهب شامخة الرأس الى المجلس التأديبي لأني لا ارتشيت ولا دورت الزوايا ولا رضخت للمنظومة الفاسدة
مراسل المنار : جنود العدو في موقع "رويسات العلم" يطلقون النار ترهيباً باتجاه الأحراج المحيطة
لجنة تقصي الحقائق الأممية: استمرار الاحتلال والتمييز ضد الفلسطينيين سببان لاستمرار التوترات في المنطقة
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المبارك بحماية قوات الإحتلال
إعلام الاحتلال: سائق فلسطيني انتزع سلاح M16 لشرطي إسرائيلي عند مفترق الفوار قرب الخليل
رئيس الوفد الوطني في صنعاء محمد عبد السلام: بعد نقاشات المرحلة الأولى اللجنة العسكرية تغادر عمّان الى صنعاء
عبدالسلام: على الطرف الآخر أن يتعاطى بإيجابية مع مبادرات قدمت بنوايا حسنة
وزيرا خارجية العراق وإيران يؤكدان التعاون لمكافحة الأنشطة الإرهابية
رئيس الوزراء العراقي: المباحثات الإيرانية السعودية وصلت إلى مراحل متقدمة
الشرطة الهندية تعلن اعتقال قيادي في الحزب الحاكم بعد تصريحات معادية للمسلمين
رئيس الوزراء الأوكراني: نحتاج لحوالي 9 مليارات متر مكعب من الغاز في شتاء هذا العام
الرئيس الأوكراني: الجمود ليس خيارا وأنا مستعد للمحادثات المباشرة مع بوتين سواء رغبت في ذلك أم لا
سلطات زابوروجيه الاوكرانية تعلن إجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا
سبوتنيك: الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 صواريخ من طراز "توتشكا-أو" أطلقها الأوكرانيون باتجاه مقاطعة خيرسو
بدء المحادثات الثنائية بين وزيري الخارجية الروسي ونظيره التركي في العاصمة التركية انقرة
معهد جون هوبكنس للاقتصاد العالمي والصحة العالمية: تكلفة العقوبات ضد روسيا ستكون مذهلة بالنسبة للعالم
اليابان: تعليق روسيا العمل باتفاق صيد الأسماك قرب جزر الكوريل غير مقبول
18 قتيلا و35 جريحا إثر خروج قطار في مدينة مشهد الايرانية عن سكته بسبب اصطدامه بحفارة آلية
وحدة إدارة مخاطر الكوارث في السراي الحكومي: تم تفعيل غرفة العمليات الوطنية لمتابعة الحريق في منطقة بطرماز قضاء الضنية
الصحة اللبنانية توصي بالتقيد بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا خاصة في الأماكن المغلقة والتجمعات
مقتل وزير البيئة في الدومينيكان رميا برصاص أحد أصدقائه
الولايات المتحدة تعلق الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية من دول آسيوية عدة باستثناء الصين
اتحادات ألمانية ونمساوية تحذر من فرض حظر فوري على الغاز الروسي: هذا لن يؤدي إلا إلى إضعاف اقتصاد البلدين
الرئيس التركي: لن نغير موقفنا بشأن انضمام السويد وفنلندا الى حلف شمال الأطلسي قبل تلبية شروطنا
الحزب الحاكم في الهند أوقف متحدثين باسمه بعد إهانتهم للإسلام: نحترم جميع الأديان ونرفض أي إيديولوجية تهين أي طائفة
الدفاع الصينية: القوات الكندية كثفت مؤخراً من أنشطتها الاستخباراتية والاستفزازية ضد بكين بحجة تنفيذ قرارات أممية
مجلس العموم البريطاني يصوت على مشروع بسحب الثقة من رئيس الوزراء بوريس جونسون من زعامة حزب المحافظين
هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي: واشنطن وسيول أطلقتا 8 صواريخ باتجاه البحر الشرقي
الولايات المتحدة تعلق الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية من دول آسيوية عدة باستثناء الصين
الدفاع الروسية: 4 مختبرات بيولوجية على الأقل تمولها واشنطن في نيجيريا حيث ظهر جدري القرود
الخارجية الصينية: وزير الخارجية الأميركي نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سياستنا الخارجية والتدخل في شؤوننا الداخلية
الخارجية الأفغانية: يجب الإفراج عن جميع الأصول الأفغانية المجمدة في واشنطن ورفع جميع العقوبات الاقتصادية
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
لافروف: روسيا مستعدة لضمان أمن السفن المحملة بالحبوب المبحرة من أوكرانيا (روسيا اليوم)
منذ 1 ساعة
8 June، 2022
اخبار اوكرانيا
لافروف
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