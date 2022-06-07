زيلينسكي: العقوبات الغربية ليس لها تأثير على موقف روسيا

صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن العقوبات الغربية ضد روسيا ليس لها تأثير على الموقف الروسي، وانتقد شركاء كييف لدعوتهم إلى وقف إطلاق النار دون شروط معينة.

وانتقد زيلينسكي في حديثه لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية عدم وجود شرط “وقف الهجوم الروسي” لوقف إطلاق النار، لافتاً الى “إن بعض الدول تدعم أوكرانيا، من ناحية، إلا أنها تفعل ما تستطيع كي يمكنها تخفيف العقوبات حتى لا تتأثر أعمالها التجارية”.

وكان عدد من الدول الغربية قد فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب العملية الروسية الخاصة بأوكرانيا، وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، إلا أن روسيا كانت تستعد لها مسبقا.

من جانبه أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن الشركات الغربية ترفض التعامل مع روسيا تحت ضغط هائل، لكن روسيا ستحل جميع المشكلات الاقتصادية التي يخلقها الغرب لها.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية